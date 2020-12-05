الكهرباء: قدم شكوتك بالتليفون في جميع القطاعات لـ5 محافظات بالصعيد
كتب:
سلامة عامر
10:03 ص | السبت 05 ديسمبر 2020
فواتير استهلاك كهرباء "ارشيف"
نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تنفيذ عدد من المشروعات أدت إلى رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
وتخدم "مصر الوسطى" 3.2 ملايين مشترك بنطاق 5 محافظات بالصعيد "الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد".
محافظة الفيوم
- 694 ألف مشترك
محافظة بني سويف
- 741 ألف مشترك بالمحافظة
محافظة المنيا
- 1.2 مليون مشترك
محافظة اسيوط
- 1.08 مليون مشترك
محافظة الوادي الجديد
- 101 ألف مشترك
- وتستقبل الشركة بكل القطاعات التابعة خدمة إدخال قراءة العداد بدء من يوم 3 إلى 13 من الشهر
- وبلغ زوار الموقع حتى اليوم مليون و235 ألف و658 زائرا
ويمكن لمشتركين الخدمة في الـ5 محافظات أن يتقدم بشكواه الفنية أو التجارية إلى الهندسات والقطاعات من خلال أرقام التليفونات التالية
قطاع الفيوم
هندسة الفيوم شمال
التليفون
084/6367248
هندسة الفيوم جنوب
التليفون
084/6367249
هندسة الفيوم شرق
التليفون
084/6309167
هندسة الفيوم غرب
التليفون
084/6337349
هندسة سنورس شرق
التليفون
084/6901815
هندسة سنورس غرب
التليفون
084/6901815
هندسة طامية شرق
التليفون
084/610876
هندسة طامية غرب
التليفون
084/610876
هندسة يوسف الصديق
التليفون
084/710248
هندسة ابشواى شرق
التليفون:
084/710632
هندسة اطسا
التليفون:
084/6410644
قطاع بني سويف
هندسة مدينة بني سويف
التليفون
082/2181070
هندسة مركز بني سويف
التليفون
082/2314521
هندسة ناصر
التليفون
082/2512929
هندسة أهناسيا
التليفون
082/2321081
هندسة سمسطا
التليفون
082/7420078
هندسة ببا
التليفون
082/4400013
هندسة الفشن
التليفون
082/7670135
هندسة الواسطى
التليفون
082/2516433
هندسة المجتمعات
التليفون
082/2517339
قطاع المنيا
هندسة العدوة
التليفون
086/7960060 هندسة مغاغة
التليفون
086/755299
هندسة سمالوط
التليفون
086/7715173
هندسة مطاي
التليفون
086/3920334 هندسة بني مزار
التليفون
086/7821606
هندسة المدينة شرق
التليفون
086/2365221
هندسة المدينة غرب
التليفون
086/2361506 هندسة مركز المنيا
التليفون
086/2378080
هندسة المنيا الجديدة
التليفون
086/2294570 هندسة ابوقرقاص
التليفون
086/2420833
هندسة مدينة ملوى
التليفون
086/2632911
هندسة مركز ملوى
التليفون
086/2635322 هندسة ديرمواس
التليفون
086/2011875
قطاع اسيوط
هندسة أسيوط شرق - الخزان
التليفون
088/2319083
هندسة أسيوط غرب
التليفون
088/2335069
هندسة مركز جنوب
التليفون
088/2335069
هندسة مركز شمال
التليفون
088/2270296
هندسة أبو تيج
التليفون
088/2480087
هندسة صدفا
التليفون
088/2670800
هندسة الغنايم
التليفون
088/2650044
هندسة الفتح
التليفون
088/2403401
هندسة أبنوب
التليفون
088/2500453
هندسة ساحل سليم
التليفون
088/2630800
هندسة البدارى
التليفون
088/2600600
هندسة منفلوط
التليفون
088/2600600
هندسة أسيوط الجديدة
التليفون
088/4700713
هندسة القوصية
التليفون
088/4750900
هندسة ديروط مدينة
التليفون
088/4770800
هندسة ديروط مركز
التليفون
088/4770800
قطاع الوادي الجديد
هندسة الخارجة
التليفون
092/7920065
هندسة الداخلة
التليفون
092/7820433
هندسة باريس
التليفون
092/7975036
هندسة الفرافرة
التليفون
092/7510293