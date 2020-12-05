الكهرباء: قدم شكوتك بالتليفون في جميع القطاعات لـ5 محافظات بالصعيد

نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تنفيذ عدد من المشروعات أدت إلى رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وتخدم "مصر الوسطى" 3.2 ملايين مشترك بنطاق 5 محافظات بالصعيد "الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد".

محافظة الفيوم

- 694 ألف مشترك

محافظة بني سويف

- 741 ألف مشترك بالمحافظة

محافظة المنيا

- 1.2 مليون مشترك

محافظة اسيوط

- 1.08 مليون مشترك

محافظة الوادي الجديد

- 101 ألف مشترك

- وتستقبل الشركة بكل القطاعات التابعة خدمة إدخال قراءة العداد بدء من يوم 3 إلى 13 من الشهر

- وبلغ زوار الموقع حتى اليوم مليون و235 ألف و658 زائرا

ويمكن لمشتركين الخدمة في الـ5 محافظات أن يتقدم بشكواه الفنية أو التجارية إلى الهندسات والقطاعات من خلال أرقام التليفونات التالية

قطاع الفيوم

هندسة الفيوم شمال

التليفون

084/6367248

هندسة الفيوم جنوب

التليفون

084/6367249

هندسة الفيوم شرق

التليفون

084/6309167

هندسة الفيوم غرب

التليفون

084/6337349

هندسة سنورس شرق

التليفون

084/6901815

هندسة سنورس غرب

التليفون

084/6901815

هندسة طامية شرق

التليفون

084/610876

هندسة طامية غرب

التليفون

084/610876

هندسة يوسف الصديق

التليفون

084/710248

هندسة ابشواى شرق

التليفون:

084/710632

هندسة اطسا

التليفون:

084/6410644

قطاع بني سويف

هندسة مدينة بني سويف

التليفون

082/2181070

هندسة مركز بني سويف

التليفون

082/2314521

هندسة ناصر

التليفون

082/2512929

هندسة أهناسيا

التليفون

082/2321081

هندسة سمسطا

التليفون

082/7420078

هندسة ببا

التليفون

082/4400013

هندسة الفشن

التليفون

082/7670135

هندسة الواسطى

التليفون

082/2516433

هندسة المجتمعات

التليفون

082/2517339

قطاع المنيا

هندسة العدوة

التليفون

086/7960060 هندسة مغاغة

التليفون

086/755299

هندسة سمالوط

التليفون

086/7715173

هندسة مطاي

التليفون

086/3920334 هندسة بني مزار

التليفون

086/7821606

هندسة المدينة شرق

التليفون

086/2365221

هندسة المدينة غرب

التليفون

086/2361506 هندسة مركز المنيا

التليفون

086/2378080

هندسة المنيا الجديدة

التليفون

086/2294570 هندسة ابوقرقاص

التليفون

086/2420833

هندسة مدينة ملوى

التليفون

086/2632911

هندسة مركز ملوى

التليفون

086/2635322 هندسة ديرمواس

التليفون

086/2011875

قطاع اسيوط

هندسة أسيوط شرق - الخزان

التليفون

088/2319083

هندسة أسيوط غرب

التليفون

088/2335069

هندسة مركز جنوب

التليفون

088/2335069

هندسة مركز شمال

التليفون

088/2270296

هندسة أبو تيج

التليفون

088/2480087

هندسة صدفا

التليفون

088/2670800

هندسة الغنايم

التليفون

088/2650044

هندسة الفتح

التليفون

088/2403401

هندسة أبنوب

التليفون

088/2500453

هندسة ساحل سليم

التليفون

088/2630800

هندسة البدارى

التليفون

088/2600600

هندسة منفلوط

التليفون

088/2600600

هندسة أسيوط الجديدة

التليفون

088/4700713

هندسة القوصية

التليفون

088/4750900

هندسة ديروط مدينة

التليفون

088/4770800

هندسة ديروط مركز

التليفون

088/4770800

قطاع الوادي الجديد

هندسة الخارجة

التليفون

092/7920065

هندسة الداخلة

التليفون

092/7820433

هندسة باريس

التليفون

092/7975036

هندسة الفرافرة

التليفون

092/7510293