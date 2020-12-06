سيدة تنتحر من الشباك بسبب حماتها.. والزوج يلحق بها: "مش هعيش من غيرك"

تخلصت ربة منزل من حياتها بسبب خلافات مع والدة زوجها بمنطقة "الطوابق" في الهرم حيث ألقت نفسها من الطابق الرابع، وعندما شاهدها زوجها قفز هو الآخر ورائها، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنَّ خلافات أسرية دفعت الزوجة للانتحار وعقب مصرعها تخلص الزوج من حياته حزنًا عليها.

وكشفت مصادر وأقوال الشهود، أنَّ الزوج ألقى بنفسه بعد أن تأكّد من مصرع زوجته بـ3 دقائق، وكان يردد "مش هعيش من غيرك".

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وبدأت القوات إجراء معاينة للواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.