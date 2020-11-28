بريد الوطن.. انتحار
كتب:
بريد الوطن
10:03 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
انتحار
خدها يطرح التفاحات
وتحفر أنهر سعد حياتى
وتملأها بكنوز الشعور
فنستحم ونتجفف بالنور
وقُبلاتنا مستمرة لعصور
منذ فوز حب شكسبير
على كراهية الشيخ زبير
يا أيتها المخلوقة من حنان
قلبى يعزف لك فذ الألحان
منذ كسرى أنو شروان
منذ نصر الخليفة المأمون
منذ نصرى على إسرائيل
وعيناها كواحات الحنين
كما تغنى لى ولها أسمهان
وجو بايدن وصلاح الدين
عبداللطيف أحمد فؤاد
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