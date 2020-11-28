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محمود مسلم

بريد الوطن.. انتحار

كتب:

بريد الوطن
10:03 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
انتحار

انتحار

خدها يطرح التفاحات

وتحفر أنهر سعد حياتى

وتملأها بكنوز الشعور

فنستحم ونتجفف بالنور

وقُبلاتنا مستمرة لعصور

منذ فوز حب شكسبير

على كراهية الشيخ زبير

يا أيتها المخلوقة من حنان

قلبى يعزف لك فذ الألحان

منذ كسرى أنو شروان

منذ نصر الخليفة المأمون

منذ نصرى على إسرائيل

وعيناها كواحات الحنين

كما تغنى لى ولها أسمهان

وجو بايدن وصلاح الدين

                                                                       عبداللطيف أحمد فؤاد

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