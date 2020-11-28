بريد الوطن.. انتحار

خدها يطرح التفاحات

وتحفر أنهر سعد حياتى

وتملأها بكنوز الشعور

فنستحم ونتجفف بالنور

وقُبلاتنا مستمرة لعصور

منذ فوز حب شكسبير

على كراهية الشيخ زبير

يا أيتها المخلوقة من حنان

قلبى يعزف لك فذ الألحان

منذ كسرى أنو شروان

منذ نصر الخليفة المأمون

منذ نصرى على إسرائيل

وعيناها كواحات الحنين

كما تغنى لى ولها أسمهان

وجو بايدن وصلاح الدين

عبداللطيف أحمد فؤاد

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