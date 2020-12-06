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الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن مناطق بإسنا بدءا من السابعة صباحا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
11:42 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
محاولات كهرباء ارشيف

محاولات كهرباء ارشيف

أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوب محافظة الأقصر، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة إسنا يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة 7 صباحاً بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح المهندس أيمن البدري رئيس هندسة كهرباء إسنا، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، تشمل "شارع البحر من الكمين، قبلي النيابة الإدارية، شارع الزاوية، شارع الأقصري، شارع الوزايرة".

وتقدم هندسة كهرباء إسنا، بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بانقطاع التيار، مناشدا باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة خلال ساعات انقطاع التيار.

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