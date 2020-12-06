كورونا يصيب 4 نواب في الفيوم دفعة واحدة

لم تمر سوى أيام قليلة على فوزهم بالانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، إلا ونال فيروس كورونا منهم، وبدلًا من استقبال المُهنئين خضعوا للعزل إمّا في منازلهم أو في المستشفيات، مُطالبين مخالطيهم بالخضوع للفحص للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأصيب 3 نواب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ ونجله، حيث أكد مصدر طبي لـ"الوطن" إصابة كل من الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب في القائمة الوطنية عن مقعد المرأة، وكامل فيصل موسى عضو مجلس النواب عند الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا عن حزب "مستقبل وطن"، وعبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالفيوم بالإضافة إلى إصابة نجله أيضًا.

كما أكد المصدر، إصابة النائب والمرشح السابق منجود الهواري بالفيروس، موضحًا أنّ "الجارحي" و"نجله" و"فيصل" والدكتورة مرفت أعراضهم بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، بينما تدهورت حالة النائب والمرشح السابق منجود الهواري وتم إخضاعه للعزل في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقالت الدكتورة مرفت عبد العظيم لـ"الوطن"، إنّ حالتها الصحية جيدة جدًا، لافتة إلى أنها تعاني من أعراض بسيطة وعندما ظهرت إيجابية المسحة خضعت للعزل بالمنزل وهي في حالة جيدة جدًا وتعافت تمامًا.

وأضاف النائب والمرشح منجود الهواري والذي تم استبعاده من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية السابقة بقرار من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنّ حالته الصحية غير مستقرة وأنه يخضع للعزل في إحدى المستشفيات بالقاهرة، مُطالبًا مًخالطيه بالخضوع لعمل مسحة للتأكد من إصابتهم بفيروس "كوفيد 19" المستجد من عدمه، مُطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل من "كورونا".