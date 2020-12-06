الانتهاء من تجهيز اللجان لاستقبال الناخبين في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين غدا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملات النظافة والتعقيم والتطهير بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وغرف العمليات المركزية والفرعية فضلا عن مراجعه إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها قبل انطلاق جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذي والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان مناشداً المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في الجولة الثانية والمشاركة في العرس الديمقراطي.

ومنذ الصباح الباكر، تفقد رؤساء المراكز والمدن والاحياء اللجان الانتخابية وأماكن مبيت القضاة وقوات التأمين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمتابعه اعمال النظافة والتطهير ومراجعة أعمدة الإنارة حول اللجان الانتخابية قبل فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم الانتخابية وممارسه حقهم الدستوري.

وتجرى الإعادة بين 42 مرشحا في الجولة الثانية "الإعادة" للمنافسة على 21 معقدا، حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بمقعد من الجولة الأولى. وتجرى الإعادة على جميع مقاعد الشرقية وعددها 21 مقعدا يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل.

وأسفرت النتائج عن خوض 22 مرشحا عن حزب مستقبل و18 مستقلا واثنين عن حزب حماة وطن في جولة الإعادة، فيما تخوض 4 سيدات جولة الإعادة بالدائرتين الأولى والثالثة.