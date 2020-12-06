ترامب يعلن امتلاك الولايات المتحدة صواريخ "هيدروصوتية"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مجددا، امتلاك بلاده لصواريخ "هيدروصوتية" غامضة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتباهى ترامب، خلال أول تجمع بعد التصويت في انتخابات الرئاسة أقامه في ولاية جورجيا، أمس السبت، بمستوى تسليح الجيش الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة، تملك الآن، أسلحة متطورة مختلفة منها "صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية".

وأوضح ترامب: "هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية!".

واستخدم ترامب، لتسمية تلك الصواريخ المزعومة كلمة Hypersonic الإنجليزية، التي لا علاقة لها بالصواريخ، بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج فرش الأسنان.