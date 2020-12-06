غدا.. قافلة طبية لأهالي قرية طهنا الجبل في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من غداً الإثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

علي جانب أخر أعلنت مديرية الصحة، عن استمرار اعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي تهدف الى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها والخدمات العلاجية بلغ 513 ألفا و114 سيدة بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة، مشيرا الى استمرار فعاليات المبادرة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، الي المستشفيات الخاصة للتأكد من الفحوصات والتحاليل بالمجان.