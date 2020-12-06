إنشاء معمل لأبحاث تخزين الطاقة في جامعة طنطا بـ7 ملايين جنيه

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إنشاء معمل أبحاث بكلية الهندسة لتخزين الطاقة بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بتمويل قدره 7 ملايين جنيه.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن المعمل يعد الأول من نوعه في مصر، والذي يضم فريق بحثي من أساتذة كلية الهندسة جامعة طنطا من اقسام الفيزيقا والرياضيات الهندسية، هندسة القوى الميكانيكية وكذلك الهندسة الكهربية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا، أن المعمل سوف يوفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير واختبار البطاريات الكهربية ووسائل التخزين الكهربية الأخرى، وكذلك تطوير واختبار المواد متغيرة الطور المرشحة للعمل كوسط لتخزين الطاقة في المحطات الحرارية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

من جانبه، أشار الدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسي للمشروع، إلى أن التخزين الهيدروليكي، وتخزين الطاقة الهيدروجينية سيكون لهما أهمية كبرى في مجالات البحوث بهذا المعمل، لافتًا إلى أنه جارى تجهيز البنية الأساسية للمعمل حاليا بكلية الهندسة وسيتم توريد الأجهزة والانتهاء من تجهيز المعمل وإجراء التجارب البحثية خلال ثلاثين شهرًا من الآن.

في وقت سابق، كرمت إدارة جامعة طنطا، 13 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، بجلسة مجلس الجامعة المقرر انعقادها اليوم.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 7 علماء من كلية العلوم، و5 من كلية الهندسة، بالإضافة إلى عالم من كلية الصيدلة، وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص إدارة الجامعة على تكريم رواد البحث العلمي والنابغين والمتفوقين بالجامعة، في إطار تقدير الدولة المصرية لقيمة العلم والعلماء باعتبارهم أمل مصر في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا، إلى جانب دورهم الرائد في خدمة قضايا المجتمع.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي بوصفه قاطرة تقدم المجتمعات، ومفتاح التنمية الشاملة والمستدامة، والسبيل الأوحد لخدمة قضايا المجتمع