أهدتها أم كلثوم شوكولاته إعجابا بموهبتها.. اليوم ذكرى ميلاد شيريهان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، ويقدمه الإعلاميان حسام الدين حسين ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا عن الفنانة شيريهان، والتي تحل اليوم، ذكرى ميلادها.

وجاء في التقرير، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1964، وُلدت الفنانة شيريهان، وظهرت مواهبها في التقليد والرقص في سن صغيرة، فتبناها فنيًا شقيقها الأكبر عازف الجيتار عمر خورشيد، وأهدتها أم كلوم شوكولاتة إعجابا بموهبتها.

ولعبت شيريهان، دور طفلة في أول ظهور سينمائي لها في فيلم "قطة على نار" في عام 1977، وقبل أن تكمل عامها الـ20، حصلت على أول بطولة في فيلم "الخبز المر" مع محمود عبدالعزيز وفريد شوقي، وتمردت على دور الفتاة الشقية الرومانسية في "العذراء والشعر الأبيض" و"خلي بالك من عقلك"، لتقدم أفلاما أكثر عمقا مثل "الطوق والأسورة" و"يوم حار جدا" و"جبر الخواطر" و"عرق البلح".

وكانت الفوازير نقطة انطلاق قوية في مسيرة شيريهان الفنية، وبدأت بـ"ألف ليلة وليلة" في عام 1985، لتظل نجمة شاشة رمضان لسنوات، كما تألقت في المسرح وقدمت "أنت حر" و"المهزوز" مع محمد صبحي، و"عشان خاطر عيونك" مع فؤاد المهندس، و"شارع محمد علي" مع فريد شوقي.