ترامب يرفض الإقرار بالهزيمة: سنفوز في الانتخابات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركته أمس السبت، بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، بأنه سيفوز في الانتخابات التي تشير نتائجها المعلنة إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد ترامب، لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في ولاية جورجيا: "فزنا بجورجيا، وفزنا في فلوريدا، وفزنا بالعديد من الأماكن، وفزنا بأوهايو، ونحن نفوز في هذه الانتخابات. كل ما يمكنني فعله هو انتظار الأرقام".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، منددا بـ"انتخابات مزورة"، ومؤكدا أن "الديمقراطيين سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ أيضا".

وعلى الرغم من هجوم ترامب، غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي، الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن، في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وحضر ترامب، إلى ولاية جورجيا، دعما لمرشحين جمهوريين في انتخابات فرعية تعتبر حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ، وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب، إنه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين"، مضيفا: "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئا".

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير المقبل، على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان الجمهوريين حاليا.