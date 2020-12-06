وزير النقل يتفقد شركتي "حلوان للمسبوكات" و"أبو زعبل للصناعات الهندسية"

تفقد المهندس/ محمد أحمد مرسي – وزيـر الدولـة للإنتــاج الحربـي – شركتــيّ حلـــوان للمسبوكـــات (مصنع 9 الحربي) وأبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي، يرافقه المهندس/ محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حيث اطلع الوزير "مرسي" على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري تنفيـذهـا بواسطـة الشركــة (مصنع 9 الحربي) التي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما اطلع على الخطط المستقبلية التي تقوم بها لتطوير الأداء، وتفقد المسبك الجديد بالشركة (مصنع 9 الحربي) الذي يتميز بالطاقة الإنتاجية العالية (20) ألف طن سنوياً والذي تم إنشائه خلال الفترة الماضية لتلبية إحتياجات القوات المسلحة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار وإستغلال فائض الطاقة لتلبية مطالب القطاع المدني بالدولة، كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) والتى تختص بتلبية إحتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة والصلب المخصوص وكذا كباري الاقتحام سريعة الإنشاء، إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وخزانات الوقود، وخلال الجولة التفقدية شدد الوزير "مرسي" على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة، وكذا قيامها بدورها في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، كما حث العاملين على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

واجتمع الوزير "مرسي" برؤساء القطاعات والعاملين بالشركتين وأجاب على استفساراتهم، مؤكداً على أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وإعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، كما أكد على أهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة / محمد عيد بكر بأن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لهذه الشركات والوحدات وسبل تحقيقها.