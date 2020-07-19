اللواء محمد أحمد مرسي الوزير الـ14 للإنتاج الحربي.. تعرف على من سبقوه

يعتبر اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، خلفا للفريق فخري محمد العصار، الذي وافته المنية قبل أقل من أسوعين، هو الوزير رقم 14 في عهد وزارة الإنتاج الحربي منذ تأسيسها.

وتُعتبر وزارة الإنتاج الحربي من أقل الوزارات تغييرا للوزراء في عمر الحكومات المصرية، وتلك هي قائمة وزراء الدولة للإنتاج الحربي، بحسب الموقع الرسمي للوزارة، منذ تاسيسها:

1- مهندس عبدالوهاب سليم البشري، في الفترة من 10 سبتمبر 1966 حتى 22 أبريل 1969.

2- الدكتور مهندس محمد إبراهيم سليم، في الفترة من 19 سبتمبر 1971، حتى 16 يناير 1972.

3- المهندس أحمد كامل البدري، في الفترة من 17 يناير 1972، حتى 18 مارس 1976.

4- المهندس جمال الدين محمد صدقي، في الفترة من 19 مارس 1976، حتى 8 مايو 1978.

5- المهندس عبدالستار مجاهد عرفة، في الفترة من 9 مايو 1978، حتى 4 أكتوبر 1978.

6- الدكتور مهندس كمال توفيق نصار، في الفترة من 5 أكتوبر 1978، حتى 13 مايو 1980.

7- الدكتور جمال الدين السيد، في الفترة من 14 مايو 1980، حتى 13 أكتوبر 1993.

8- الدكتور مهندس محمد الغمراوي داود، في الفترة من 14 أكتوبر 1993، حتى 9 أكتوبر 1999.

9- الدكتور سيد مشعل، في الفترة من 10 أكتوبر 1999، حتى 20 يوليو 2011.

10- الدكتور مهندس علي إبراهيم صبري، في الفترة من 21 يوليو 2011، حتى 11 أغسطس 2012.

11- الفريق رضا محمود حافظ، في الفترة من 12 أغسطس 2012، حتى 3 ديسمبر 2013.

12- المهندس إبراهيم يونس، في الفترة من 1 مارس 2014 حتى 18 سبتمبر 2015.

13- الفريق فخري محمد سعيد العصار،في الفترة من 19 سبتمبر 2015، حتى وافته المنية قبل أقل من أسبوعين.

14- المهندس محمد أحمد مرسي، تقلد المسؤولية اعتبارا من اليوم الأحد 19 يوليو 2020.