ضبط 530 عبوة دواء بيطري مخالفة في بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز كفر صقر لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأضاف: أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر مخالفة لعدد 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وضـبط 530 عبوة لـ(44 صنفا) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور استخدامها بيطريا) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وعلى جانب آخر، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً علي الأرض الزراعية من التعديات لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 500 متر طولي، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز مدينة ههيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمحمودية ورئيس قسم الإزالات بالمجلس بإزالة حاله تعدي في المهد عباره عن بناء بالدبش ومونة الاسمنت على الأراضي الزراعية علي مساحة 100 متر بقرية المحمودية.