60 دقيقة دامية بالجيزة.. مجهول يقتل زوجين.. وقفزة طائشة تنهي حياة عروسين

هزت واقعتان مأساويتان محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، ففى أقل من ساعة واحدة، انتحر زوجان فى شهر العسل قفزا من نافذة شقتهما فى الطابق الرابع فى منطقة الطوابق بفيصل، ليلحقا بجثتين لتاجر وزوجته عثرا عليهما برؤوس مهشمة فى شقتهما بمنطقة الواحات البحرية.

انتهت حياة الرباعي فى كلتا الواقعتين، بأسباب متشابهة وفقا للتقرير الطبي، إذ نتجت وفاتهم عن نزيف داخلى حاد وتهشم فى أعضاء مختلفة بالجسم، لكن اللافت أن الموت الذى جمع القتلى، بخلاف التوقيت الذى جمعهم فى نفس الساعة، هو المفارقة فى الرحيل المباغت.

داهم الموت زوجى الواحات الطاعنين فى السن "الزوجة" 70 عاما، و"الزوج" 80 عاما، بينما يوشكان على إنهاء رحلتهما فى الحياة بعد زواج دام أكثر من 50 سنة، بينما داهم الموت زوجى الطوابق "العروس" 16 عاما، و"العريس" 17، وهما فى مقتل العمر، إذ لم تمض على رحلتهما معا سوى أيام معدودات.

التفاصيل فى واقعة انتحار زوجى شهر العسل، كما وردت فى التحريات، أن ربة منزل تخلصت من حياتها بسبب خلافات مع والدة زوجها بمنطقة الطوابق، حيث ألقت نفسها من الطابق الرابع، وعندما شاهدها زوجها قام بالقفز هو الآخر، ولفظا الاثنان أنفاسهما الأخيرة، بمنطقة الطوابق فى الهرم.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن خلافات أسرية دفعت الزوجة للانتحار، وعقب مصرعها تخلص الزوج من حياته حزنا عليها. وكشفت مصادر وأقوال الشهود، أن الزوج ألقى بنفسه بعد أن تأكد من مصرع زوجته بـ3 دقائق، وكان يردد عبارات مثل "مش هعيش من غيرك".

فى الواقعة الثانية تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط المتهمين بقتل تاجر وزوجته داخل منزلهما في الواحات البحرية، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها وضبط الجناة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما في الواحات البحرية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على كل من شريعي محمد السيد، تاجر تمور، وزوجته فوزية أحمد سعدي في منزلهما وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين تهشم رأس المجني عليهما.

وتبين وجود بعثرة في المنزل، وهو ما يرجح أن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وجرى تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.