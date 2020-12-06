غلق 4 محال لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالمواعيد بالمنيا

قرر الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إغلاق 4 محال تجارية منها ثلاثة لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والرابع للإهمال وعدم النظافة، مما يؤثر سلبيا على صحة وسلامة المواطنين، ومحل رابع لعدم الألتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف نائبه بمتابعة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراة التنمية المحلية، بمواعيد الغلق الجديدة والمقررة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، مع التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وأجرى نائب المحافظ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجأة بمدينة المنيا، رافقه خلالها، العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إذ شملت الجولة المرور على كافة المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية والصيدليات، بشوارع كورنيش النيل، وميدان الصهاريج بحي وسط المدينة، وشارع الحسيني، وعزبتي شاهين والمصاص، وشارع 6 أكتوبر بحي غرب المدينة.

أكد النائب أن المحافظ وجه بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وذلك بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

وبدأ تطبيق المواعيد الجديدة للإغلاق المحال التجارية في الأول من ديسمبر الجاري، حيث ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وقد شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المنيا، حملات ليليه متزامنة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر والمنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في المواعيد الجديدة.