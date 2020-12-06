بدء صرف منحة دعم العمالة غير المنتظمة في المنيا

تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم بفروع مكاتب البريد وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

قال المحافظ إن صرف الدفعات الجديدة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

أكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس ، حفاظا على صحة المواطنين، وضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجه المحافظ رئيس المدينة خلال متابعة صرف المنحة بمكتب بريد أرض المولد بحي أبو هلال، بفتح منفذ بديل بنادي الشعب المجاور لمكتب البريد، لمواجهة التزاحم ومنع التكدس.

كما وجه بدعم مكتب البريد الرئيسي بمجمع المصالح بمقاعد إضافية للمواطنين لمواجهه الزحام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طالب المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لصرف المنحة، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الرسالة النصية تصل من رقم 2030 فقط وليس أي رقم آخر، وعندما تصلك رسالة فأنت مستحق ويحدد لك ميعاد التوجه لأقرب مكتب بريد تابع له لتسلم المنحة ولمدة ثلاثة أشهر.