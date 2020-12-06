دعم منظومة النظافة بـ90 حاوية جديدة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء في توزيع 90 حاوية للقمامة في أحياء مدينة المنيا، وذلك لدعم منظومة النظافة وفي إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.

قال المحافظ، إن الحاويات التي سيتم توزيعها على أحياء مدينة المنيا جاءت ضمن تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة، مشيرا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة.

كما ناشد المحافظ المواطنين، بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

ومن جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، أنه تم وصول 90 حاوية قمامة جديدة بتكلفة 800 ألف جنية، لتوزيعها في نقاط محددة داخل مدينة المنيا، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا، تفقد العمل بمنظومة النظافة ورفع التراكمات، بمنطقة شلبي بجوار كلية الآداب بمدينة المنيا لإيجاد حلول جذرية في التعامل مع هذه التجمعات المتكررة نتيجة إلقاء المخلفات والتراكمات بصفة دورية مما يمثل عبئا إضافيا على منظومة العمل بمعدات وعمالة الحي.

وقد وجه رئيس المدينة بعمل موانع تعوق وصول السيارات لإلقاء المخلفات بها وتخصيص دورية لمنع دخول السيارات أو أي وسيلة تحمل مخلفات مباني أو غيرها لإلقائها بتلك المنطقة وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.