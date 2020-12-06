بمشاركة 150 شركة.. انطلاق المنتدى الاقتصادي لصناعة الورق 17 ديسمبر

تحت رعاية البنك الأهلي المصري، والمجلس التصديري للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، وغرفة صناعة الطباعة والتغليف، ومركز تحديث الصناعة، تنطلق في الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى والملتقى الاقتصادي PAPER-ME، أكبر تجمع لشركات الصناعات الورقية والكرتون وصناعات الطباعة والتغليف بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد عماد شعلان المدير العام للمنتدى الاقتصادي PAPER-ME، أن دورة هذا العام تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة يشهدها العالم، إلا أن إدارة المنتدى كانت حريصة كل الحرص على إقامة المنتدى في الموعد المقرر له التزاما منها بالدور الذي تقوم به سنويا بفتح أسواق جديدة وإبرام العديد من الصفقات التجارية المهمة التي تنعكس إيجابا على السوق المحلية لقطاع الصناعات الورقية وصناعات الطباعة .

وأوضح أن المنتدى يعد أكبر تجمع للشركات العاملة بقطاع صناعات الورق والكرتون وصناعات الطباعة بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، كما يعد فرصة للتعرف على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعات الورق والكرتون، بما يدعم تطور الصناعة المصرية وإنعاش الاقتصاد القومي.

وأضاف شعلان، أن دورة العام الحالي، ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية الأساسية، أبرزها توسيع حجم أعمال الشركات والمصانع المصرية المشاركة بالمنتدى، من خلال إتاحة تقديم تسهيلات بنكية خاصة بالقروض الصناعية، يقدمها البنك الأهلي، هذا العام، خلال فعاليات المنتدى، فضلا عن مناقشة كيف أسهمت أزمة كورونا في ازدهار صناعة المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وعلى رأسها الأكواب الورقية، حيث يشارك هذا العام، عدد كبير من الشركات والمصانع المصرية المصنعة للأكواب الورقية.

كما ينظم مركز تحديث الصناعة مجموعة من المحاضرات على هامش فعاليات المنتدى، لمناقشة عدة موضوعات خاصة بقطاع الصناعات الورقية وقطاع التعبئة والتغليف، منها التغليف الآمن وتأثير أزمة كورونا على زيادة الطلب على بعض القطاعات في مجال التغليف والطباعة.