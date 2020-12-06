محامٍ بالنقض: المتهمون بقضية "طفل المرور" لا توجد عليهم عقوبة

قال عصام شيحة المحامي بالنقض إن إحالة نجل المستشار الذي تعدى على شرطي المرور إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة أن عددا كبيرا من القضايا التي نسبتها النيابة للأطفال عقوبتها الحبس فلدينا نحو ستة متهمين يخضعون لجرائم ضمن قانون العقوبات المصري وقانون الطفل وقانون المخدرات، مؤكداً أنه تم إدخال قانون "مكافحة جرائم المعلومات" بالقانون الجديد.. ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وشدد شيحة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، على أن مالك السيارة بقضية طفل المرور لا يوجد له استثناء بالعقوبة فى القانون، وأكمل: "جرائم تناول المخدرات بعد تحليل عينات الأطفال وثبات تعاطيهم المخدرات من قبل النيابة الحبس فيها وجوبي وفقاً لقانون العقوبات لكن المتهمين في القضية ممن هم أقل من 15 عاما لا توجد عليهم عقوبة".

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.