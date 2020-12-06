لميس الحديدي: إحالة "طفل المرور" للجنح يغلق فكرة "الاستثناءات"

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إحالة نجل المستشار الذي تعدى على شرطي المرور إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة أن النيابة أحالت من أخطأوا إلى المحاكمة بلا استثناءات وعلينا أن نغلق الترويج لفكرة أنه نجل مستشار وهذا ما حدث اليوم.

وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن القانون المصري رحيم وعادل فيما يخص معاملة من هم أقل من 15 عاماً لردعه مستقبلاً.

وتابعت: "القانون بيردع الطفل حتى يكون شابا منضبطا في المستقبل وأن يكون ذا خلق في مستقبله.. لكن لو حبسناه وخلاص إحنا كده بنوديه في ستين داهية لأنه هيطلع مجرم فالمشرع المصري بخلاف توقيعنا على اتفاقات دولية لديه رؤية ورحمة لمستقبل هؤلاء الناشئين".

وأتمت: "توصيف النيابة دقيق وسرعة التحرك من قبل النيابة مهم ونموذج طفل المرور يدعونا لأن ناخذ في اعتبارنا مراقبة أطفالنا وتصرفاتهم".

لميس الحديدي عن "جمل" مستشفى أوسيم العام: مشهد كوميدي

من ناحية أخرى علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر تجول جمل في مستشفى أوسيم العام قائلة "الأخ camel كان في زيارة للمستشفى".

وأضافت ساخرة: "جمل غلبان يا حرام كان رايح المجزرة أو السلخانة القريبة من مستشفى أوسيم العام فتقريباً كان حاسس إن دي نهايته فهرب وراح المستشفى ياخد الحقنة أو أي حاجة".

وأكملت: "الناس كانت واقفة منبهرة وده مشهد سبقه مشاهد كتيرة زي الحمار في مطار القاهرة والبطة معرفش فين؟ ..بس مش فاهمة ليه المدير عاقب الممرضة أو من قام بالتصوير؟ عادي يا جماعة مشهد غريب وكوميدي بس المشكلة في الأمن اللي على الباب كان المفروض يمنعه من الدخول لكن وصل للاستقبال ..ده مشهد كوميدي لأن الأزمة كانت في الأمن اللي واقف على الباب وأكيد مكنش فيه أمن".