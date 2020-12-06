"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية منحة أمريكية بـ27.6 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.

وقدمت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية والتي ترتكز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإليكتروني.

وأشارت ممثلة التعاون إلى أنَّ أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأه والمجتمعات المهمشة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ونوهت إلى أنَّه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونًا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز علي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.

وأشارت إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونًا و575 ألف دولار أمريكي علي دفعات مشيرة إلى أنَّه تمّ توقيع التعديل الأول بالفعل علي الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجار استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.

ووفقًا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كل الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية كل المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقًا للقوانين السارية في مصر، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بمصر.