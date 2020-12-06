القوات المسلحة تستضيف فريقا تابعا للجيش الصومالي لمشاركته بالكونفدرالية

استضافت القوات المسلحة بعثة فريق هورسيد الصومالي لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية، والذي يزور مصر في لعدة أيام، يخوض خلالها مباراتي الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبي في البطولة الكونفدرالية للأندية الإفريقية.

يأتي ذلك في إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وحرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، فضلاً عن اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية.

تأتي تلك الاستضافة تأكيدا على دور القوات المسلحة الرائد في تقديم الدعم اللامحدود لكل الدول الشقيقة في مختلف المجالات.