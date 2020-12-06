جولة ميدانية لوكيل "تعليم الفيوم" في المدراس

أجرى الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدارس الفيوم للاطمئنان على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة، عددا من المدارس شملت مدرسة النهضة الإعدادية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي.

وناقش الطلاب علميًا للوقوف على المستوى العلمي، كما حضر حصة تاريخ بأحد الفصول بالمدرسة، وحصة لغة إنجليزية بفصل آخر كما تفقد حجرات النشاط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة الإعلان عن جدول القنوات التعليمية والمجموعات الدراسية وتفعيلها في المدرسة، وكذلك متابعة غياب الطلاب بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الانضباط والالتزام وتنمية السلوك الإيجابي لدى الطلاب، وكذلك زرع روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، كما قدم رسالة شكر للمعلمين المتميزين من المدرسة وطالبهم ببذل مزيدًا من الجهد.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة السلام الابتدائية، وتابع انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وحثّ على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمتابعة والتواصل المستمر بين المعلم وتلاميذ المدرسة.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة التحرير الابتدائية، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال kg2 ( لغة عربية )، وناقش الأطفال علميًا للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، كما تفقد فصول المرحلة الابتدائية وحضر حصة رياضيات بالصف الثالث الابتدائي.

كما تفقد وكيل الوزارة، حمامات المدرسة، ونبه مُشددًا بضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياه.

ونبّه وكيل الوزارة، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في جميع المدارس.

يذكر أنّ وكيل الوزارة، قد أطلق مبادرة أسبوع الصحة العامة بمدارس المحافظة والذي يبدأ أول الأسبوع القادم، حيث شدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.