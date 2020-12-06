عمدة موسكو: نخطط لتطعيم 7 ملايين شخص ضد كورونا

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم، إن سلطات العاصمة الروسية تخطط لتطعيم حوالي 6 إلى 7 ملايين شخص في العاصمة، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف سوبيانين، في تصريح للتلفزيون الروسي: "نحتاج إلى تطعيم 6 -7 ملايين شخص في المستقبل، ولا يمكننا تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور؛ لذلك نحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء.

وأوضح المسؤول الروسي، "يتعين التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد والتسليم والتخزين".

وكانت حملة للتطعيم ضد الفيروس التاجي انطلقت أمس السبت، في موسكو، باستخدام لقاح "سبوتنيك ــ V"، حيث فتحت حتى الآن، 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام، وسيخصص التطعيم في المرحلة الأولى للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

روسيا تُسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 29 ألفا و39 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و460 ألفا و770 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، في بيان، اليوم، أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن 6065 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، ما يمثل 20.9% من المصابين الجدد.

وأضاف المركز الروسي، أنه جرى تسجيل 457 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و141 وفاة، مشيرا إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة جرى تسجيله في العاصمة الروسية موسكو، بواقع 7512 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ3753 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1295 إصابة.

وتابع المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس قائلا إن 21 ألفا و342 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و937 ألفا و738 شخصا.