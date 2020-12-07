منها عالم بخبرة 20 سنة.. أبرز 8 وظائف أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية

طرح الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء السعودية عددا من الوظائف المتاحة داخل المملكة لمواطنيها والتي توجد بعدد من المدن المختلفة، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي لقرائها بالسعودية.

وظائف الهيئة العامة للإحصاء

مطور تطبيقات

مكان الوظيفة: الرياض .

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

عدد سنوات الخبرة: من 1 لـ 5 سنوات خبرة .

المؤهلات العلمية: دبلوم أو شهادة البكالوريوس من مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات.

مسؤول عقود

مكان الوظيفة: الرياض .

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

المؤهلات العلمية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس من جامعة معترف بها في المالية أو المحاسبة أو مجال ذو صلة.

يفضل حمل شهادة مهنية في المالية أو المحاسبة أو ذات صلة بالوظيفة والإلمام باللغة الإنجليزية.

محلل ميزانية

مكان الوظيفة: الرياض .

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

الدور الوظيفي: المحاسبة/ الشؤون المالية.

المؤهلات التعليمية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس من جامعة معترف بها في المالية أو المحاسبة أو مجال ذو صلة، يفضل حمل شهادة مهنية في المالية أو المحاسبة، والإلمام باللغة الإنجليزية.

هدف الوظيفة: إعداد الميزانية السنوية، ومقارنتها بالنتائج الفعلية، وتقديم التقارير بشأن انحرافات الميزانية؛ وتقديم المشورة بشأن سياسات وإجراءات ولوائح الميزانية؛ وإدارة أنشطة محاسبة الميزانية.

مدير الإدارة القانونية

عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5.

المؤهلات العلمية: الحصول على الماجستير أو البكالوريوس في القانون .

حالة الوظيفة: تتطلب حضور دوام كامل.

هدف الوظيفة: الاشراف على تقديم الاستشارات القانونية والتوضيحات والآراء حيال القضايا الاستراتيجية والقضايا المتعلقة بأعمال الهيئة بشكل عام، وتقديم المشورة والدعم حيال جميع النزاعات القانونية وتقديم توصيات لإيجاد الحلول المناسبة لها.

مدير اتصالات رقمية

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

عدد سنوات الخبرة: من 8 لـ 10 سنوات خبرة.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس تسويق - ماجستير التسويق الرقمي .

خبير احصائي

عدد سنوات الخبرة: 5سنوات خبرة .

المؤهلات العلمية: ماجستير في الإحصاء .

هدف الوظيفة: تقديم خبرة مهنية في إنتاج مخرج أو مخرجات إحصائية معينة، حسب ما يُكلف به، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية الإحصائية لمصلحة جهات أخرى حسب اللائحة التنظيمية لأكاديمية الإحصاء.

أخصائي شبكات واتصالات

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

عدد سنوات الخبرة: الحد الأدنى 4 سنوات.

المؤهلات العلمية: - درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة شبكات المعلومات وتوفر مستوى الكفاءات الفنية والمهنية المعتمدة في الهيئة، بالاضافة لكفاءة في اللغة الإنجليزية، وأخيرا شهادة مهنية في ( Microsoft MCSE – CISCO) .

عالم بيانات

المستوى المهني: متوسط الخبرة .

عدد سنوات الخبرة: من 5 لـ 20 سنة .

هدف الوظيفة: تحليل البيانات الضخمة واستخراج المؤشرات الإحصائية منها وتطوير الخوارزميات والأساليب والأدوات اللازمة لذلك واستعراض النتائج وكتابة التقارير وإعداد لوحات العرض التفاعلية.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس/ماجستير في علوم الحاسب، الإحصاء، تقنية المعلومات، تحليل البيانات، الرياضيات، الاقتصاد او علم البيانات ويشترط لغة إنجليزية .