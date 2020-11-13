9 وظائف تنتظر المواطنين بينها مندوب مبيعات بالسعودية براتب 1500 ريال

طرح على مدار اليوم الجمعة، موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوظائف التي تنوعت بين طلب عمالة لمصانع ومندوبي مبيعات وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق العمل المصرية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز الوظائف المتاحة.

مندوب مبيعات

اسم الشركة: مصنع عدنان ابو الريش.

مقر العمل: مكة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 -28 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)

الراتب الأساسي: 1500 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 500 -3000 ريال سعودي.

ويتر (ذكور و إناث)

اسم الشركة: ميزانين.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة 1 .

السن المطلوب: 18 - 35 سنة .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات .

أمن نهاري

اسم الشركة: معارض قنديل للنجف .

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية .

العمالة المطلوبة 1 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج .

سنين الخبرة: سنتان-‎15 سنة خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

السن المطلوب: 25 - 40 سنة .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة

فنى صيانة

اسم الشركة: باور تكنولوجى للهندسة والتجارة.

مقر العمل: فيصل - الجيزة .

العمالة المطلوبة 1 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 23 -35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط) .

لراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري .

موظفو مبيعات ومشرفون

اسم الشركة: هايبر سما.

مقر العمل: ديرب نجم - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 8 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة:سنتان خبرة على الأقل .

السن المطلوب: 18 - 40 سنة .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات .

مهندس معمارى تصميم

اسم الشركة سليوشن للتجارة والتوريدات .

مقر العمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة : 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3 -5 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر .

السن المطلوب: لا يزيد عن 35 سنة .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري .

مدير جودة

اسم الشركة: ستينج.

مقر العمل: شبرا - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 1 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف .

سنين الخبرة: 5 - 8 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر .

السن المطلوب: 30 - 45 سنة .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مهندس ميكانيكا وخطوط إنتاج

اسم الشركة: نحاس مصر .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3 - 15 سنة خبرة .

السن المطلوب: 27 - 40 سنة .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات .

الراتب الأساسي: 5000 - 15000 جنيه مصري .

محاسب عام

اسم الشركة: نحاس مصر .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف .

سنين الخبرة: 5 - 14 سنة خبرة .

السن المطلوب: 27 - 50 سنة .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.