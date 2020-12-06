استطلاع ياباني يكشف تراجع تأييد حكومة سوجا إلى 50.3%

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم، أن معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، انخفض بشكل حاد إلى 50.3%، مقارنة بـ63% في الشهر الماضي؛ ليرتفع معدل الرفض تجاه الحكومة إلى 32.8%، مقارنة بـ19.2%.

وخلص الاستطلاع إلى أن 77.4% غير راضين عن رواية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بشأن الادعاء بأن مكتبه دفع بشكل غير قانوني تكاليف حفلات عشاء من خلال صناديق سياسية، وهو شك طال أيضًا سوجا، الذي كان أحد أقرب مساعد لـ"آبي" الذي استقال في سبتمبر الماضي، لأسباب صحية.

وفي الوقت نفسه، دعا أكثر من 60% إلى مراجعة خطة الأولمبياد والأولمبياد الخاص، بما في ذلك 32.2% طالبوا بتأجيل الفاعليات مرة أخرى، وقال 29% إنه ينبغي إلغاؤها.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة في التصدي لعودة ظهور عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وكذلك خطة استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو المؤجلة للصيف المقبل.

وتسعى الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد من خلال دعم صناعة السياحة التي تضررت جراء الوباء، من خلال حملة دعم "جو تو ترافيل"، لكن 48.1% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه ينبغي تعليق الحملة بسبب المخاوف من أن تشجيع الناس على السفر داخل اليابان، سيؤدي إلى تفاقم تفشي الإصابات.