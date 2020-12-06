"تعليم بورسعيد" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الندوة التثقيفية التى أقيمت بقاعة مؤتمرات المديرية تحت عنوان "المشكلات الأسرية وآثارها السلبية وكيفية مواجهتها" من تنظيم وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بالتعاون مع مبادرة "بالشباب نقدر" أمانة محافظة بورسعيد وذلك فى إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور مشيدا بدور مبادرة "بالشباب نقدر" والكيانات المجتمعية والمجلس القومى للمرأة لما يقدم من دعم وتنمية لقدرات ومهارات المرأة مشيرا إلى جهود الدولة فى مناهضة العنف ضد المرأة والمتمثلة فى الاستراتيجيات التى وضعتها الدولة لحماية المرأة وكذلك التشريعات والقوانين التى تجرم هذا السلوك معربا عن فخره بمشاركة تعليم بورسعيد فى الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. و

تناولت الندوة مظاهر العنف ضد المرأة وأنواعه المختلفة ثم تطرقت للحديث عن الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال إلقاء الضوء على موقف مصر ودورها فى مكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال إيراد النصوص الدستورية والتشريعية المختلفة فى هذا الصدد والتدخل الإيجابى لدعم تواجد المرأة خاصة فى المجال السياسي وفى مجال تولي الوظائف القيادية والعامة.

أقيمت الندوة بحضور فوزية حجي مدير عام إدارة الموارد البشرية وحاضر فيها دكتور حلمى الصياد مدير وحدة التنمية البشرية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد والشيخ محمد الحديدي كبير الأئمة بمديرية الأوقاف وقدمتها سماح الجوهري منسق المبادرة ببورسعيد والمتحدث الرسمي للمبادرة على مستوى الجمهورية.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد قد أكد أنه تم اليوم بحث إمكانية تشغيل مدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع مؤسسة ريادة للتصنيع الغذائي لتحقيق الكفاية الإنتاجية لمنتجات الألبان.

وأضاف باهي أن تعليم بورسعيد يسعى دائما لتطوير التعليم الفني شكلا وموضوعا من خلال تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب وأولياء الأمور وترسيخ أهميته لدى الدولة بالاعتماد على كوادره فى بناء المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية المستدامة.