مصادر بالمالية: اختبار المتقدمين لـ2000 وظيفة مأمور ضرائب في يناير

توقعت مصادر مطلعة بوزارة المالية، لـ"الوطن"، عقد اختبارات التقييم للمتقدمين لشغل 2000 وظيفة "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر" بمصلحة الضرائب المصرية، بعد إخطارهم، الشهر المقبل، مستبعدةً تماماً أي اتجاه لتمديد المسابقة بعد 22 ديسمبر الجاري، خاصة مع ارتفاع أعداد المتقدمين لشغل الوظائف.

وتعتزم "المصلحة" إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني، "على أن يجري فحص تلك المستندات، ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم"، على أن يحدد موعد اختبارات التقييم ومكان انعقادها بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم، بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

وبحسب شروط المسابقة، تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي" ويجري قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية، وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيجري استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوف للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الشروط تتلخص في أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ولائقا طبيا، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان.

وتابعت بأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ الإعلان.

وأوضحت المصادر أنه لن يجري النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تتلخص في صورة من المؤهل الدراسي الحاصل علية، وصورة من شهادة ميلاد مميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان، وصورة من شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، وصورة شخصية.

وأكملت بأنه يجب على المتقدمين للوظائف عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيجري استبعاد المتقدم واعتبارة غير مستوف للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت المصادر إنه يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستجري بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية)، وسيجري عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيجري تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول، قبل 22 ديسمبر.