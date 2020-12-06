التعاون للبترول: 60 محطة تموين بالغاز تدخل الخدمة قبل 30 يونيو

قال المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول العاملة في مجال التسويق للمواد البترولية، إن الشركة تعمل حاليا على خطة لإنشاء محطات تابعة لها لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل حاليا بالتعاون مع شركة "كارجاس"، وفق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وزيادة مراكز التموين الخاصة بها.

وأشار إلى أنه قبل 30 يونيو المقبل، سيكون هناك 60 محطة من محطات تابعة للشركة مزودة بطرمبة للغاز لتموين السيارات العاملة بالغاز، موجودة على رصيف داخل المحطة مثلها مثل البنزين وليست محطة منفصلة.

وقال إنه خلال العام المالي الحالي، يجري العمل على تطوير 20 محطة وقود تابعة للشركة، على الطرق الرئيسية، من خلال تجديدها ووضع العلامة التجارية الجديدة الخاصة بالشركة وهي "cpc".

وأضاف عياد، أن خطة التطوير تشمل باقي المحطات القائمة والتي يصل عددها إلى 50 محطة على مستوى الجمهورية، سيجري تطويرها تباعا.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطتين جديدتين، الأولى في مدينة نصر أمام نادي السكة، والأخرى في منطقة عين شمس.

ولفت إلى إن الشركة لديها حوالى 1200 محطة تموين للسيارات في جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز داخل 60 محطة للشركة خلال 2021.

وقال عياد، في تصريحات سابقة، إن الشركة جاهزة ومتأهبة لمواجهة الموجه الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد، بشكل جيد، من خلال إنتاج المطهرات بكميات جيدة لتغطية السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة لديها مخزونات استراتيجية من المنتجات المطهرة والكحول لطرحها في السوق حال زيادة الطلب، كما نستهدف المحافظة على الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين حتى لا يجري استغلالهم من قبل القطاع الخاص والاستثماري، حيث إن الشركة لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى وجود توازن في السوق لصالح المستهلك.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من مارس وحتى 30 يونيو الماضيين، قدرت كمية المبيعات من المطهرات بحوالي 300 طن، و200 طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولفت عياد، إلى أن المطهرات ومواد التعقيم بجميع أنواعها تتوافر في جميع منافذ الشركة ومحطات التموين الخاصة بها.