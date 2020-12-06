رئيس الشيوخ: نبحث تدشين جمعية صداقة برلمانية مصرية روسية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، السفير جورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مصر.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ على أتم استعداد لدعم هذه العلاقات في المجال البرلماني، لافتا إلى أنه استجابة لرغبة الجانب الروسي، أن مجلس الشيوخ سوف يشكل لجنة صداقة برلمانية مصرية روسية وذلك أسوة بلجنة الصداقة الروسية المصرية المشكلة في البرلمان الروسي دعما لهذه العلاقات.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على التقدير والاحترام الذي يحظى به التعاون المصري الروسي في جميع المجالات لدى جموع الشعب المصري، ولا سيما في إنشاء محطة الضبعة النووية وتطوير السكك الحديدية.

وبدوره قدم السفير الروسي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا على رغبة روسيا في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في كل المجالات، خاصة في ضوء علاقات الأخوة المتميزة بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ووجه السفير الروسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة روسيا,

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي حلت الذكرى رقم 77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. تميزت الروابط بين البلدين وفي الفترة ما بين 1950 و1970 بمستوى عال للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات المشتركة.