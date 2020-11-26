وزيرة البيئة: دور مصر في رسم خارطة التنوع البيولوجي عالمي وليس إقليميا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تلوث الهواء يختلف من مكان لآخر، موضحةً أن الطبيعة الديموغرافية للقاهرة الكبرى، تشهد كمية كبيرة جدًا من الصناعات الكثيفة، ما يؤدي إلى زيادة تركيزات ملوثات الهواء في الجو.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "في بعض أوقات العام لا يحدث تشتت لملوثات الهواء، وهو ما يجعل التلوث يحدث تأثيره على الأرض ومن عليها مثل المواطنين".

وتابعت: "في الفترات الأخيرة، عندما نبدأ نسيطر على تلوث الهواء وملوثاته في الجو، فإننا نعمل على منع عواد السيارات وعمليات الحرق المكشوف على غرار ما كان يحدث في محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة، ونرصد المخالفات بالأقمار الصناعية ونعمل في محور توعية وربط المصانع على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية".

وأوضحت: "في هذا التوقيت من كل عام دائما ما نعاني من أن جودة الهواء لا تكون جيدة، لكنها الآن أصبحت جيدة بحجم المراقبة والأقمار الصناعية والربط الخاص بالمصانع ومحطات الكهرباء على الشبكة الصناعية عندها يمكننا موعد حدوث زيادة في التركيزات، ثم ننسق على الأرض مع كامل الوزارات مثل شرطة مسطحات البيئة وهيئة التنمية الصناعية والمحليات ووزارة الزراعة، فبدأ يكون هناك مردود أكبر في هذا الإطار".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر عملت بدعم من القيادة السياسية منذ عام 2018 -لكون الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس جمهورية يفتتح المؤتمر الدولي للأمم المتحدة عن البيئة- رسم خارطة الطريق للعالم لما بعد 2020، بمعنى أن مصر أصبحت عليها مسؤولية أكبر بشأن التنسيق بين 198 دولة تختلف ظروفها ما بين دول نامية ودول متقدمة ودول في مرحلة اقتصاد انتقالي للتوافق على خارطة الطريق.

ولفتت إلى أن 70% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان سببها خلل في التوازن البيئي، ومن ثم فإن التنوع البيولوجي مرتبط بوضع كورونا، لأن العالم اكتشف أنه عندما تعرض لهذه الجائحة جرى غلق بعض الدول جزئيا أو بشكل كامل، أي أن البشر تضرروا واستفادت الطبيعة، ومن ثم فإن الإنسان يحتاج إلى الطبيعة، بينما لا تكون الطبيعة في حاجة له.

وأوضحت: بالتالي فإنه يجب أن يحترمها: "وبالنسبة إلى ملف التنوع البيولوجي، فإن مصر أصبح عليها دور أكبر من أجل وضع خطة طموحة للعالم كله ويجب أن يتم التوافق بين الدول على هذه الخطة لإنقاذ ما تبقى من الحفاظ على التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، وهذا الأمر صعب، وهذا الأمر يشهد عملا تفاوضيا كبيرا تقوم به مصر ولها دور ريادي على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي فقط".