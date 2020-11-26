وزيرة البيئة: 1.2 مليار جنيه من استخراج الأعلاف والأسمدة من قش الأرز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشكلة حرق قش الرز كانت من أهم المشكلات المتعلقة بملف تلوث الهواء في مصر، إذ كانت تؤثر بصورة مباشرة على صحة المواطن المصري، وبخاصة من يعانون من الحساسية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنه جرى تحويل هذا الملف من تحدٍ إلى استثمار ووظائف لمتعهدي وصغار المزارعين لاستخدام المكابس والمفارم لاستخراج أعلاف وأسمدة من قش الأرز لكي تكون معهم طوال العام: "بيدخل في شهرين ونصف دخل 12 شهر بواقع 1.2 مليار جنيه، لأننا بطلنا نحرقها".

وحول ملف المحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة: "مصر لديها كنوز طبيعية، ويمكننا القيام بترويج السياحة البيئية ووضع منتج جديد لها، وعملنا خلال آخر سنتين ونصف على تطوير 12 محمية طبيعية، لكي يحصل المواطنون هناك على فرص عمل وطرحنا 3 محميات طبيعية لتقديم خدمات من قبل القطاع الخاص والمشاركة في الإدارة والصون مثل محميات دجلة في المعادي والغابة المتحجرة في القاهرة الجديدة ومحمية في الفيوم".

وأوضحت: "نحن ننقل ملف البيئة من ملف تكون الحكومة فقط هي المسؤولة عنه إلى ملف يعمل به الشباب والقطاع الخاص ويؤثر بصورة مباشرة في الاستثمار، ومن ثم فهو يدخل في لُب الاقتصاد القومي".