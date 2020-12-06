وزيرة التخطيط: نريد تطوير المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تستثمر في الخريجين أفضل استثمار كتدريب على مستوى القطاع الصحي، وعلى مستوى قطاعات عديدة، والدولة تنظر إلى الخريجين بنظرة بعيدة، وأنهم قادرين على تطوير المنظومة الصحية التي تليق بكل مواطن مصري.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRT بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أن عملية التعليم والتدريب مستمرة، ويجب أن يكون هناك ثقة في القدرات وفي أنفسكم، والاستمرار في التدريب والتعليم في كل ما تتيحه الدولة من مجالات للتدريب المختلفة.

وأوضحت أن الدولة لديها الكثير من المراكز المتخصصة على التدريب، والتدريب الشخصي على مهارات القيادة وفن الإدارة، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

وتابعت موجهة حديثها للخريجين: "لا يوجد مستحيل، لازم يكون لينا حلم، وحلم كبير أن كل واحد فيكم يتميز، ويضيف للدولة المصرية، ويضيف للوطن، ويضيف للمؤسسة بتاعته".