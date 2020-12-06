لديهم أجسام مضادة.. متى يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟

بدأ العد التنازلي لخروج بعض لقاحات فيروس كورونا إلى النور، لا سيما مع قرار الحكومة البريطانية، بترخيص لقاح "فايزر" و"بيونتك" وبدء تعميمه على السكان خلال أيام، وفي خضم المنافسة بين الشركات المصنعة تتوارد الأسئلة حول اللقاح والفئات الأولى بالحصول عليه.

وطبقًا للمعروف عن تكوين أجسام المتعافين من فيروس كورونا لأجسام مضادة واستخدام بلازما الدم الخاصة بهم لعلاج بعض الحالات المتأخرة تدور التساؤلات حول إمكانية تناول المتعافين للقاح كورونا من عدمه.

"شاهين": المتعافي لديه أجسام مضادة لفترة من 3 إلى 6 أشهر في جسده وليس في حاجة للقاح خلال تلك الفترة

المتعافون من فيروس كورونا يتكون في أجسادهم أجسام مضادة من اليوم العاشر للتعافي وتستقر داخل الجسد لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وخلال تلك الفترة فإن الشخص المتعافي ليس في حاجة للحصول على لقاح كورونا، بحسب قول الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق.

بعد مرور 6 أشهر على تعافي الشخص من فيروس كورونا يمكنه الحصول على اللقاح لتحصين نفسه ضد الفيروس، وبحسب تصريحات شاهين لـ"الوطن" قد يصاب المتعافي بفيروس كورونا مرة أخرى خلال تلك الفترة كما حدث في بعض الحالات ولكن قد يصاب بسلالة أخرى من الفيروس غير التي أصيب بها في المرة الأولى.

"عبدالوهاب": يمكن للمتعافي إجراء تحاليل الأجسام المضادة لتحديد نسبتها في جسمه

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، قالت إن أجساد المتعافين من فيروس كورونا لديها أجسام مضادة بالفعل لفترة محددة من بعد التعافي، إن لم يتم يتحور الفيروس وهو لم يتم رصده حتى الآن، بحسب تعبيرها.

ومن الأفضل أن يخضع المتعافي لتحاليل الأجسام المضادة التي تكشف عن نسبة تلك الأجسام في جسده بعد مرور فترة من التعافي، وبحسب تصريحات الدكتورة نهلة لـ"الوطن" في حال ضعف نسبة الأجسام المضادة في جسد المتعافي من الأفضل حصوله على اللقاح لتحصين نفسه من الإصابة مجددا.