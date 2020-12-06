مصر للطيران: إضافة طائرتين من طراز 777 لنقل لقاح كورونا

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن أسطول الشحن بالشركة جاهزة لنقل لقاح فيروس كورونا إلى جمهورية مصر العربية، إذ يجرى حاليا إضافة طائرتين من طراز "777" إلى الأسطول لتدعيمه في مواجهة الطلب على نقل اللقاح.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن درجات الحرارة اللازمة لحفظ لقاحات كورونا تختلف من نوع لآخر، "لدينا ساحة مبردة للبضائع، وستخزن اللقاحات فيها وفقا لدرجات الحرارة المطلوبة لحين توزيعها في سيارات نقل مبردة".

وتابع: "بالنسبة إلى الطائرات، فإن النقل سيكون من خلال حاويات مبردة داخليا للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للقاح، ونحن جاهزون لهذا الأمر بشكل كامل لنقل اللقاح إلى مصر وبعدها سنلبي طلبات أي دولة أخرى لنقل اللقاح عليها".

وأردف أن طاقم الشركة مدرب على نقل جميع أنواع الشاحنات وتفريغها من الطائرات، قائلا: "سنرى إن كانت توجد أي تعليمات أو إجراءات خاصة بنقل اللقاح وسنطبقها، ولا أعتقد مشاركة أي طاقم طبي مع الشركة، فنحن سننقلها وفق درجات الحرارة المطلوب توفيرها".

مصر للطيران: سننقل لقاح كورونا عبر حاويات بها كبريت ذاتي للحفاظ عليه

أكد الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في وقت سابق أن شركته جاهزة لنقل الكميات التى ستتعاقد عليها مصر من الفاكسين "اللقاح" الخاص بفيروس كورونا عبر طائرات الشحن، بالإضافة لطائرة من طراز 777 ستضاف لأسطول الشحن بحيث نضمن جاهزية الاستعداد لعملية النقل.

وكشف أن الأولوية لنقل الفاكسين ستكون لمصر وسوف سيتم استقبال أي عروض لنقلها لدول أخرى.

وحول جاهزية الطائرات تقنياً لنقل الفاكسين قال "ما زالت طائرات شحن عادية لكن لم يتحدد بعد درجات الحرارة المطلوبة لنقل الفاكسين حتى يتم إعداد الأسطول وتجهيزه لها.. وفي الغالب سيكون هناك حاويات داخلها كبريت ذاتي للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة".