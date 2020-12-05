أستاذ أمراض صدرية: توفير 20 مليون طعم كحصة أولية لمصر من لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إنه تم توفير 20 مليون طعم كحصيلة أولية لمصر، وذلك سيكون كافيا للمواطنين ممن لهم الأولوية مثل الأطباء ومرضي نقص المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشركات في سباق، وهناك بعض الدول ممن بدأت التطعيمات ولم يتم حتى الآن تحديد ما الشركة التي ستختارها مصر لتطعيم المواطنين: "الـ20 مليون جرعة دي من الشركات اللي هتقدر توفر تلك الجرعات لمصر".

وأوضح أن هيئة الدواء على مستوى العالم تحدد نسبة 20 % من مواطني الدول في اقتناء التطعيمات، وسيتم وصول اللقاحات الخاصة بكورونا إلى مصر في غضون أسابيع قليلة: "الدولة بتدفع تمنها، وهيئة اللقاحات بتعمل تنظيم في حركة بيع اللقاح".

وأكد أن التخوفات حول اللقاح الجديد بخصوص فيروس كورونا هو أمر مشروع وطبيعي، وحدث ذلك من قبل في اثناء جائحة أنفلونزا الخنازير التي شهدها العالم من قبل، كما أن هناك جمعيات حول العالم تقوم بتنظيم مظاهرات للحث على عدم تلقي اللقاحات وهو أمر خاطئ.

وأعلن مصدر في وزارة الصحة والسكان، بدء التفاوض لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وهي حصة مصر من اللقاحات، مؤكدًا أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بدأت تضع كل اللقاحات أمامها لمعرفة أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية للحصول على الجرعة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنّ وزارة الصحة حددت 3 فئات للحصول على لقاح فيروس كورونا مجانا وهي بالترتيب، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم الفئات التي تتعرض للعدوى وهي الأطقم الطبية، موضحا أن الدولة ستعمل على توفير اللقاح بعد ذلك للفئات كافة، لكن في البداية سيقتصر على الفئات المحددة.