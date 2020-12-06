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ضبط طرد مخدرات يحتوي على المادة الفعالة للاستروكس في مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات
04:57 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
مخدرات

مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "طرد بريدي" قادم من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوي، مُرسل من قِبل شخص بالخارج لشخص آخر مقيم بمحافظة الغربية.

بالفحص وتفتيش الطرد عُثر بداخله على كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدري الأستروكس والفودو" وزنت 950 جراما.. تم ضبط المرسل إليه حال تواجده بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(950,000 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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