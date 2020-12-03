إحباط تهريب مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه بحوزة فرنسية في مطار الغردقة

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة، مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الكوكايين والأقراص المخدرة، اليوم، بحوزة راكبة فرنسية قادمة من مطار "صبيحة" بتركيا قيمتها أربعة ملايين ونصف مليون جنيه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وقال مصدر بالجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران "بيجاسوس" القادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبه مأمور الجمرك في راكبة فرنسية قادمة من مطار "أورلي" بفرنسا "ترانزيت تركيا".

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة فى حقيبة الراكبة، وبتفتيشها تبين وجود 8 آلاف قرص "اكستازي" المخدر و 225 جرام كوكايين بين طيات الملابس .

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، وقرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وقادت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا حملة علي المخابز البلدية حيث تم التأكد من توافر الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان طبقا للتعليمات وأسفرت الحمله عن تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحيه للعاملين بالمخابز ومحضر عجز 22 جوال دقيق زنه 50 ك.

وأشارت رئيس المدينة، إلي استمرارا المتابعة من قبل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وإدارة التموين في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالإضافة إلى الاشراف علي سيارة بيع السلع الغذائية للمواطنين بسفاجا باسعار مخفضة.