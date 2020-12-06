ضبط 228 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهما، وتنفيذ 77532 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6316 محكومًا عليه.

كما ضبط 228 قضية مخدرات بحوزة 234 متهمًا، و33 هاربًا، و28 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 247 دراجة نارية مخالفة، و24084 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، وإعادة دراجتين ناريتين وسيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.