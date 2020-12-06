إستمرار الجهود الأمنية للكشف عن سائقى حافلات المدارس متعاطى المخدرات

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية.. المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور ..

كما تم عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

هذا وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( الجيزة – دمياط – أسيوط – الإسماعيلية – الدقهلية – البحر الأحمر – الفيوم – الشرقية – بورسعيد – البحيرة – المنوفية – الإسكندرية – القليوبية – القاهرة – الغربية ) .. بالمرور على عدد (29) مدرسة بإجمالى فحص عدد (398 حالة)..تبين إيجابية (4) حالات بين السائقين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.