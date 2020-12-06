محافظ أسوان يتابع صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة اليومية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين من العمالة غير المنتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 158 مكتب بريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع أرجاء المحافظة.

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري البريد والبنك الزراعي المصري، للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات و الازدحام.