وحيد حامد: كنت بشغل الرقابة بمشاهد تافهة لأمرر قضية الفيلم الأساسية

تحدث الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عن أزمته مع الرقابة التي واجهها في بعض أفلامه، وذلك خلال ندوة تكريمة المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال حامد: "بمناسبة الرقابة، دلوقت نلعبها على المكشوف، طبعا في كتاب موجودين وأنا بنصحهم انهم يتحايلوا عليها، يعني أنا كنت أتجاوز وأنا عارف إني هتخانق هتخانق، فكنت بحط في السيناريو مشهد مالوش لازمة واتخانق عليه، بحيث إنهم يهتموا بالحاجة الفاضية دي ويسيبولي القضية بتاعتي، مبقتش اكتب كتير فهكشف السر".

وأضاف أنه كان يعي جيدا أنه سيدخل في أزمة مع الرقابة، ولكنه كان يقدم مشهدا لشخص يمسك بيد حبيبته أو يقبلها، وكان يتمسك بوجوده رغم عدم أهميته، فيلفت انتباههم لهذا المشهد غير المهم دون التركيز على القضية الرئيسية.

وكانت بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفنانين على حضور الندوة، من بينهم يسرا، ليلي علوي، أشرف عبدالباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، وشريف البنداري، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "حدث كبير بالنسبة لي إن أول بطولة في حياتي في الهلفوت، وإن أول فيلم يبقى له "ميد نايت" هو سوق المتعة، وإن الناس من شدة النجاح عملوا فيلم الساعة 12 بالليل، وبقت قاعدة إن الفيلم الجيد بقى له ميد نايت".

وعن فيلم سوق المتعة، قال الكاتب وحيد حامد: "أعتقد أن سوق المتعة فكرة غير مسبوقة فلما بقعد أحاسب نفسي بشوف ان ده الفيلم الوحيد اللي اتظلم، وبقول لنفسي ازاي الفكرة موصلتش للناس، وبقول إنه فكرة غير مسبوقة".

وأبدى حامد، سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، مساء الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.