طارق الشناوي: وحيد حامد "فلاح فصيح" وسلاحه هو القلم

دعا الناقد طارق الشناوي جمهور ومحبي السيناريست الكبير وحيد حامد، لحضور ندوة تكريمه، المقرر إقامتها غدًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 المقامة حاليًا.

وقال "الشناوي" لـ"الوطن"، بأنه يعتبر وحيد حامد هو الفلاح الفصيح حفيد الفرعون مثلما وصفه في كتابه، مؤكدًا أن وحيد حامد دومًا كان يسعى من خلال أعماله الفنية لإرثاء قيم العدالة والإنسانية.

وأضاف، أنه يرى وحيد حامد مثله الأعلى والتي تمثل روح العدالة والقيم الجميلة، ودوما ما كان سلاحه هو القلم في نشر قيم الحب والخير والجمال، إذ كان لا يهاب أحدًا في قول كلمة الحق لإصلاح المجتمع.

وعلى جانب آخر تم تكريم السيناريست والكاتب وحيد حامد خلال الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

وأبدى السيناريست الكبير، سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "إنجاز العمر" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله، متابعًا "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجّه الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، موضحًا أن هناك أسماء عظيمة وقفوا بجانبه في مجال التمثيل والإخراج والنقد، وطلب توجيه التحية والتقدير للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله، الذي تعلم منه الكثير، ووصفه بأنه أول شخص اصطحبه لمهرجان "كان" منذ سنوات عديدة.

وتابع، "ده كان صاحب فضل كبير جدًا، أذكر من أصحاب الفضل أيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، والمنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة، صاحب الفضل".