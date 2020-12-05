عمرو سلامة عن وحيد حامد: كاتب مُحنّك مثل نجيب محفوظ

قال المخرج والسيناريست عمرو سلامة، إن الكاتب الكبير وحيد حامد، يعد بمثابة أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية.

وكان الكاتب وحيد حامد، تم تكريمه يوم الجمعة الماضي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، ومنحه جائزة الإبداع.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: وحيد حامد كتب لكل الوسائط، إذاعة، مسرح، تليفزيون وسينما، وكل وسيط من دول له نجاحات وعلامات فيه.

وتابع: وحيد حامد من القلائل، مش في مصر بس بل عالميا، اللي كتب أفلام ممتعة، ناجحة تجاريا، وفنيا على مستوى راقي، لو كان عندنا قوى تسويقية كبيرة كان زمانه حصل على أهم جوائز من أهم المهرجانات العالمية.

واستطرد "وحيد حامد، مؤلف وصل اسمه إنه بقى كاتب ناجح شعبيا مع الجمهور، ممكن يكتب فيلم ويكون ممثلينه ومخرجه مش من الصفوف الأولى والناس تخشه لاسم وحيد حامد، مؤلف كان قادر يصنع نجم مش يستنى نجم يصنعه، هو مش بس كاتب، وحيد حامد كمان منتج، وأنتج أفلام مهمة جدا وبسببه في مخرجين ونجوم كثير شعبيتهم اختلفت بسبب اختياره ليهم".

وأضاف عمرو سلامة "وحيد حامد كان عنده بصيرة وتوقعات في أفلامه لم يتوقعها سياسي أو عالم اجتماع أو حتى عالم فلك، وتحققت في الواقع كإنه كان راجع من المستقبل وشافها هناك، كاتب كان في جماعات إرهابية حطاه على قوائم اغتيالات ومستهدفينه أكثر من قيادات في الدولة من كثر ما أفكاره كانت أقوى من السلاح".

وتابع: وحيد حامد زي نجيب محفوظ كاتب محنك عرف يستغل أي سنتيميتر من هامش الحرية اللي كان موجود في كل عصر بذكاء وحنكة ودبلوماسية علشان يعترض ويعارض بعقل وبدون صدام مباشر يعطل مسيرته، كان تقدمي وعرف يدس العسل في العسل، عرف يمرر أفكار في غاية التقدمية، وعرف يشاكس مع الأفكار الشعبية المليئة بالنمطية والأحكام الأخلاقية السخيف والمزيفة.

واستكمل: وحيد حامد كتب كل الأنواع تقريبا، ماكنش محصور في نوع واحد، كوميدي ودرامي وميلودرامي وسياسي وغيره، كان مش بيشوف الزبون عايز ايه، كان الزبون ده منتج أو نجم أو جمهور أو ظروف صناعة، كان قادر يعمل اللي هو عايزه وكل من سبق برضه تقبل عليه.

وأشار إلى أن وحيد حامد كتب أكثر من ثمانين عمل، "يعني مش بس جودة، لأ غزارة مرعبة في الإنتاج، وحيد حامد أنجب مروان حامد واحد من أهم المخرجين في تاريخ الصناعة ولسه قدامه تاريخ طويل هنشوف فيه كثير.

واختتم عمرو سلامة كلامه قائلًا "كل ما الواحد بيكبر ويشتغل يعرف إن وحيد حامد مش بس كاتب مميز وخلاص، وحيد حامد هو مثال أعلى ملهم وبرضه يعقد لإنك مهما اشتغلت مش هتعمل عشر إنجازاته، ربنا يديله طول العمر".