ليلى علوي تطالب وحيد حامد بتقديم فيلم جديد في 2021

طالبت الفنانة ليلي علوي، الكاتب وحيد حامد، بتحقيق أمنية شخصية لها بتقديم عمل سينمائي في 2021.

وقالت خلال كلمتها في ندوة تكريم حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي، إن وحيد حامد، أصقل المجتمع المصري وأفاده بكتاباته، وجعل المصريون يحبون أعماله وأعمالنا.

وأبدى حامد، سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، مساء الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله.

وتابع: "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.

وقال السيناريست الكبير، إن هناك أسماء عظيمة وقفوا بجانبه في مجال التمثيل والإخراج والنقد، وطلب توجيه التحية والتقدير للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله، الذي تعلم منه الكثير، ووصفه بأنه أول شخص اصطحبه لمهرجان "كان" منذ سنوات عديدة.

وتابع: "ده كان صاحب فضل كبير جدا، أذكر من أصحاب الفضل أيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، والمنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة، صاحب الفضل".