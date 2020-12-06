زايد: جامعة هافارد فضلت الخريج المصري على غيره رغم عرض مقابل مادي أعلى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التعليم له أولوية لديها من التعليم، حيث إن التعليم هو الذي يساعد في تحسين الصحة، وتطوير المنظومة الصحية، لافتة إلى أنها كانت متحمسة جدًا للتعاون مع جامعة هافارد، والحماس كان متواجد أيضًا لدى الجامعة.

وأضافت "زايد"، خلال كلمتها، في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRTبالتعاون مع كلية الطب - جامعة هارڤارد الأمريكية، أن المقابل المادي المعروض على جامعة هافارد أكبر من دول عديدة، ألا أنهم اختاروا الخريج المصري للتعاون معه لأن الخريج المصري الذي يتدرب في الخارج يقدم مستويات متميزة في الطب حينما يعمل في الخارج، موجهة الشكر للجامعات المصرية على تخريج دفعات رفعت من رأس وشأن الطب المصري في الخارج.

وتابعت أن مبادرة الاستثمار في مقدمي الرعاية الصحية، جزء من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بمنظومة التعليم الطبي، لافتة إلى ان الاحتفال بالخريجين يأتي في ظل استثنائي تعلمت منه مصر الكثير والكثير في الفترة الماضية.

وأردفت أن الاستثمار في مقدمي الرعاية الصحية هو أحد الركائز لتحقيق مستوى لائق من الرعاية الصحية وهي أحد أهداف التنمية المستدامة، والاحتفال يأتي تتويج لجهود جبارة بُذلت على مدار عامين كاملين لإتمام الاتفاق بين الطرفين، حيث انطلق المشروع في ديسمبر 2019، بدعم وتوجيه من القيادة السياسية ونقاشات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.