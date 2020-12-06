وحيد حامد: تعلمت التواضع من عبدالرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ

قال الكاتب وحيد حامد، خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: "تعاونت مع عبدالرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ، هم أشخاص يمتلؤون بالتواضع، وتعلمت منهم ذلك".

وعلق السيناريست تامر حبيب، قائلا: "ما تقوله هو ما فعلته أنت معي، فأنا كنت أتمنى أن أعمل بالسينما، وكنت من المحظوظين الذين تعلموا على يد وحيد حامد، خلال دراستي في المعهد:.

وأكد حبيب، أنه تعلم من وحيد حامد، أن يحترم نفسه، حيث دوما ما كان يدعم الشباب في كتابة تجربتهم الخاصة، وقال وحيد حامد، إنه سعيد بالسيناريست تامر حبيب، فهو تلميذه النجيب.

وكانت بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفنانين على حضور الندوة، من بينهم يسرا، ليلي علوي، أشرف عبدالباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، وشريف البنداري، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "حدث كبير بالنسبة لي إن أول بطولة في حياتي في الهلفوت، وإن أول فيلم يبقى له "ميد نايت" هو سوق المتعة، وإن الناس من شدة النجاح عملوا فيلم الساعة 12 بالليل، وبقت قاعدة إن الفيلم الجيد بقى له ميد نايت".

وعن فيلم سوق المتعة، قال الكاتب وحيد حامد: "أعتقد أن سوق المتعة فكرة غير مسبوقة فلما بقعد أحاسب نفسي بشوف ان ده الفيلم الوحيد اللي اتظلم، وبقول لنفسي ازاي الفكرة موصلتش للناس، وبقول إنه فكرة غير مسبوقة".

وأبدى حامد، سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، مساء الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.