يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في ندوة تكريم وحيد حامد

بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفنانين على حضور الندوة، من بينهم يسرا، ليلي علوي، أشرف عبدالباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، وشريف البنداري، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "حدث كبير بالنسبة لي إن أول بطولة في حياتي في الهلفوت، وإن أول فيلم يبقى له "ميد نايت" هو سوق المتعة، وإن الناس من شدة النجاح عملوا فيلم الساعة 12 بالليل، وبقت قاعدة إن الفيلم الجيد بقى له ميد نايت".

وعن فيلم سوق المتعة، قال الكاتب وحيد حامد: "أعتقد أن سوق المتعة فكرة غير مسبوقة فلما بقعد أحاسب نفسي بشوف ان ده الفيلم الوحيد اللي اتظلم، وبقول لنفسي ازاي الفكرة موصلتش للناس، وبقول إنه فكرة غير مسبوقة".

وأبدى حامد، سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، مساء الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله.

وتابع: "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.

وقال السيناريست الكبير، إن هناك أسماء عظيمة وقفوا بجانبه في مجال التمثيل والإخراج والنقد، وطلب توجيه التحية والتقدير للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله، الذي تعلم منه الكثير، ووصفه بأنه أول شخص اصطحبه لمهرجان "كان" منذ سنوات عديدة.

وتابع: "ده كان صاحب فضل كبير جدا، أذكر من أصحاب الفضل أيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، والمنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة، صاحب الفضل".